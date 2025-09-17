Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Башкирии работникам школы искусств задолжали более полумиллиона рублей

Прокуратура Шаранского района внесла в адрес исполняющей обязанности директора Детской школы искусств в селе Шаран Гулфии Шарафутдиновой представление и возбудила в отношение нее и юрлица дела о нарушении трудового законодательства (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Поводом для внимания надзорного ведомства стали долги по зарплате.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в в 2022-2025 годах 11 сотрудникам учреждения зарплата выплачивалась не полностью. Кроме того, неверно рассчитывались надбавки.

Общая сумма долга превысила 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность по оплате труда погашена, два виновных лица наказаны в дисциплинарном порядке»,— отмечается в пресс-релизе.

Майя Иванова