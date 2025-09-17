Запуганный мошенниками нижегородец перевел на «безопасные счета» 6,5 млн рублей

В Починках (Нижегородская область) мошенники украли у местного жителя 6,5 млн руб., запугивая его и предлагая перевести сбережения на безопасный счет. По данным полиции, сначала аферисты связались с потерпевшим под видом сотрудников коммунальной компании и сообщили о необходимости поверить водяной счетчик. Для этого они попросили нижегородца продиктовать код из входящего смс-сообщения.

Позже потерпевшему позвонили вновь, сообщив, что мошенники получили доступ к его личным данным на портале «Госуслуги», подали заявки в кредитные организации и перевели его сбережения в соседнюю страну.

В течение следующих нескольких дней мужчина общался с подставными «работником Росфинмониторинга» и «Следственного комитета». Они поочередно запугивали нижегородца, угрожали уголовной ответственностью и потерей денег, если они не будут переведены на «безопасный» счет. В подтверждении своих слов они предъявили поддельные документы, подтверждающие оформление кредитов и финансирование недружественной организации.

Под давлением злоумышленников, потерпевший обналичил свои сбережения и перевел их на несколько счетов. На портале «Госуслуги» в личном кабинете у него стоял самозапрет на получение кредитов, который нижегородец снял по указанию мошенников. Также он разблокировал карты, заблокированные банковскими служащими.

После этого мужчина взял в разных банках кредиты на 4 млн руб. и перевел на «безопасные» счета. Также с нижегородцем связались лжепредставители микрокредитных организаций, требуя погашения оформленных на его имя займов на 1,2 млн руб. Потерпевший занял деньги у знакомых и перевел их в счет погашения «долга». Только когда мошенники перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции устанавливают личности злоумышленников.

Андрей Репин