Грузия погасила долг перед Россией на сумму $153 млн

В этом месяце Грузия завершила погашение долга перед Россией. После реструктуризации в 2004 году сумма составила $153 млн. Об этом сообщило местное издание Business Media.

Последняя выплата в сентябре составила $4 млн. Грузия также выплатила долги перед Турцией, Казахстаном, Арменией, Азербайджаном и Ираном. Выплачивать долги Тбилиси начал в 2011 году. Общая сумма накопленных долгов превысила $225 млн.

В эту сумму вошли $160 млн проблемных кредитов, взятых Грузией до 1999 года, и проценты по долгам, накопленным в 1999–2004 годах. Также были выплачены долги, которые подлежали погашению в 2004–2006 годах.

Общая сумма госдолга Грузии составляет $9 млрд, следует из данных на сайте Минфина. Больше всего Грузия должна Франции ($850,9 млн).