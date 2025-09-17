Тимофей Стрельцов стал гендиректором «Башнефти»

В компании «Башнефть» (входит в группу «Роснефти») с 16 сентября сменился гендиректор. Им стал Тимофей Стрельцов, уточнили в РБК Уфа. До этого он занимал пост первого вице-президента «Роснефти» по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса.

Господин Стрельцов сменил Владимира Чернова, который возглавил «Башнефть» в июне 2024 года. Компания пока официально не комментирует причины кадровой перестановки.

Тимофею Стрельцову 56 лет, он родился в Южно-Сахалинске и окончил Новосибирский государственный университет. Карьеру он начал как геолог в Сахалинской геологоразведочной экспедиции. С 2013 года занимал руководящие должности в «Роснефти» и ее дочерних компаниях, отвечая за геологоразведку и шельфовые проекты. В октябре 2022 года господин Стрельцов стал гендиректором «Сахалинморнефтегаз-Шельф», а в мае 2024-го перешел на должность первого вице-президента «Роснефти» по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса.

По итогам 2024 года чистая прибыль «Башнефти» составила 103,2 млрд руб. В июле 2025-го акционеры утвердили дивиденды в размере 147,31 руб. на акцию, всего направлено 26,2 млрд руб. Это составляет 25% от прибыли за прошлый год.