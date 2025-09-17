Два автомобиля Xpeng столкнулись в воздухе на репетиции авиашоу

Два летающих автомобиля, выпущенных подразделением китайской Xpeng Inc., столкнулись в воздухе во время репетиции авиашоу в Чанчуне. По официальным данным, никто не пострадал, передает Bloomberg.

Речь идет о машинах eVTOL — это электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой. Автомобили пролетели слишком близко друг к другу, что привело к столкновению. При приземлении один из автомобилей загорелся, уточнили в Xpeng Aeroht («дочка» производителя электромобилей).

Агентство отмечает, что инцидент вызвал вопросы о безопасности этой технологии. Это «может стать серьезным ударом» для Xpeng Aeroht, которая готовится к началу поставок Land Aircraft Carrier — электромобиля с отдельным модулем eVTOL. Сейчас он доступен для заказа в Китае, а его массовое производство должны запустить в 2026 году.

О том, как автомобили научили летать, читайте в материале журнала «Деньги» «От винта!».