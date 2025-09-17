Волгоградца отправили в колонию за оформление кредитов на граждан на 2 млн

Волжский городской суд Волгоградской области вынес приговор в отношении 20-летнего местного жителя Павла Авраменко по уголовному делу о мошенничестве (ч.ч. 1, 3, 4 ст. 159 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 УК РФ) и неправомерном доступе к компьютерной информации (ч. 2 ст. 272 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, с декабря 2023 года по январь 2024 года Авраменко оформлял кредиты от имени граждан и тратил деньги на свои нужды. Он делал это дистанционно.

Преступными действиями Авраменко причинил гражданам ущерб на сумму более 2 млн руб. По решению суда он получил пять лет исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

