В Астрахани задержан гражданин африканской страны за шпионаж в пользу Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Астрахани гражданина одной из стран северной Африки. Его обвиняют в шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, иностранец связался с сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджер Telegram. В переписке ему поручили собрать данные о военных сооружениях и объектах критической инфраструктуры в Астрахани для их использования в ущерб безопасности России.

УФСБ по Астраханской области возбудило уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Задержанного заключили под стражу.