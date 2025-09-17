Депутаты Курултая Башкирии собираются заслушивать отчеты глав районов и городов

Курултай Башкирии могут наделить правом заслушивать отчеты муниципальных чиновников, сообщает пресс-служба регионального парламента. Такие полномочия депутаты хотят прописать в республиканском законе «О Государственном собрании — Курултае Республики Башкортостан».

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Предполагается, что парламент сможет приглашать представителей органов местного самоуправления на заседания Курултая. Изменения в законодательство послужат прозрачности работы муниципальных властей и «более тесной координации между разными уровнями публичной власти», пояснил спикер парламента Константин Толкачев.

Господин Толкачев отметил, что полномочия будут носить лишь информационно-контрольный характер, изменения не повлекут вмешательства в оперативную деятельность органов самоуправления.

Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Курултая 25 сентября.

В нынешней редакции закон, регламентирующий деятельность парламента, позволяет Курултаю заслушивать ежегодные отчеты главы Башкирии о работе правительства, отчеты руководителей органов исполнительной власти (министерств, агентств и госкомитетов), информацию о работе территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти и сведения о деятельности органов местного самоуправления.

Идэль Гумеров