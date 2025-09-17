Под Саратовом участок освободили от промсооружений по требованию прокуратуры

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области земельный участок освободили от промышленных сооружений по производству древесного угля по требованию прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Базарно-Карабулакского района выяснила, что житель села Вязовка сдавал земельный участок в аренду жителю Саратова в качестве площадки по производству древесного угля. При этом земля должна использоваться для сельскохозяйственного производства.

Указанная деятельность арендатора привела к загрязнению территории древесными остатками и строительно-бытовым мусором, а также выбросам в атмосферу продуктов горения. Местные жители рассказали, что на участке производили древесный уголь в течение нескольких лет, до 2023 года, но в июле этого года производство возобновилось. Вместе с тем органы местного самоуправления бездействовали в части пресечения нарушений и восстановления прав граждан.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура возбудила в отношении собственника участка дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ, внесла представление главе района. Сейчас на земле нет промышленных сооружений по производству древесного угля.

Павел Фролов