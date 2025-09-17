В Ростове Великом нашли подвеску X века

В Ростове Великом археологи нашли редкую подвеску X века в скандинавском стиле. Экспедиция Института истории материальной культуры РАН и музея-заповедника «Ростовский кремль» работала под руководством Сергея Зозули и Алексея Каретникова. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ростоский кремль Фото: Ростоский кремль

Подвеска изначально была накладкой на ремень конской упряжи в стиле Борре, характерном для скандинавских украшений X века. Позднее ее переосмыслили и использовали как женское украшение.

В «Ростовском кремле» отметили, что такие находки редки — зафиксированы только два аналогичных предмета из Гнездовских курганов и один экземпляр, найденный в Ярославской области. Новая подвеска дополняет представления о скандинавских артефактах в Древней Руси.

Антон Голицын