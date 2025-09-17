«Удмуртэнерго» выявило более 90 фактов энерговоровства в январе—июле

94 факта энерговоровства зафиксировало «Удмуртэнерго» (филиал «Россети Центр и Приволжье») во время рейдов в январе—июле. Как сообщили в компании, суммарный объем незаконного потребления электроэнергии за этот период — 2,7 млн кВт·ч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Один из крупнейших случаев недавно зафиксирован в Ижевске. При проверке прибора учета в магазине был выявлен факт энерговоровства: нарушена ранее установленная контрольная пломба. Ущерб компании составил 246 тыс. руб.»,— говорится в сообщении. По каждому случаю составлены акты, материалы направлены в правоохранительные органы.