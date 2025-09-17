В Ярославле не проведут Кубок Первого канала по хоккею

Ярославль не выбран местом проведения Кубка Первого канала по хоккею в 2025 году. Как сообщает «Ъ», турнир с участием нескольких национальных сборных пройдет в декабре в Новосибирске на «Сибирь-Арене», открытой в 2023 году.

Напомним, что Ярославль рассматривали среди городов для проведения Кубка. В городе мероприятие такого масштаба можно было провести на «Арене-2000», домашней арене ХК «Локомотив». Также в число возможных мест проведения Кубка входили Сочи и Екатеринбург. Последние два года Кубок проводили в Санкт-Петербурге.

Алла Чижова