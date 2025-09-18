Бывший директор ЗиДа оспаривает исполнительский сбор на 637 тыс. рублей

Экс-депутат заксобрания и бывший исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» (ЗиД) Егор Заворохин обратился в арбитражный суд с заявлением к судебному приставу по Дзержинскому району Перми Элизе Салимановой. Согласно карточке дела, истец требует признать незаконными действия пристава, выразившиеся в возбуждении исполнительного производства от 1 апреля 2025 года.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Егор Заворохин

Согласно базе данных ФССП, в этот день в отношении экс-директора было открыто исполнительное производство по взысканию исполнительского сбора на сумму 637,7 тыс. руб.

Напомним, в 2019 году Егор Заворохин был осужден на шесть с половиной лет за хищение имущества оборонного предприятия. В декабре прошлого года он вышел на свободу. 14 августа 2023 года господин Заворохин был признан несостоятельным.