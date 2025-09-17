«Не хочет Европа становится великой»

Не дрон, а ракета — в Польше множатся версии атаки «неизвестных летательных аппаратов» в ночь на 10 сентября. Президент Кароль Навроцкий потребовал от чиновников объяснений относительного нового инцидента с беспилоником над правительственным кварталом в столице страны. Тем временем Германия в очередной раз отказалась обсуждать новые репарации Варшаве за преступления Второй мировой войны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в Европе продолжается раскол.

Польша пытается прийти в себя после атаки «неизвестных беспилотников» и осмыслить ситуацию в контексте того, что это вообще было. Как изначально сообщалось, в результате падения одного из дронов пострадал жилой дом в городе Вырыки — повреждены крыша и припаркованный рядом автомобиль. Однако местная пресса выяснила, что на самом деле виной тому не летательный аппарат, а ракета, посредством которой польский F-16 пытался этот самый дрон сбить. Что-то не сработало в системе. Президент Кароль Навроцкий потребовал от правительства объяснений.

Ранее служба охраны государства сообщила, что нейтрализовала некий летающий объект над правительственными зданиями. Задержаны двое граждан Белоруссии. Союзники по НАТО обещают помочь партнеру, в частности, готовы прислать самолеты для совместного патрулирования воздушного пространства. И вот как раз в этот без пяти минут трагический момент президент Навроцкий упорно продолжает требовать от Германии репараций за преступления Второй мировой войны.

Эта история длится не первый год. Популисты продвигают тезис о Великой Польше, которая достойна большего уважения, и что так называемые лидеры ЕС, такие как Германия, должны с ней максимально считаться. Берлин в очередной раз отказал, но и канцлер Фридрих Мерц, и президент Франк-Вальтер Штайнмайер готовы защищать польское государство от дронов и других возможных угроз.Собственно, к чему все это? И причем здесь Украина? Ключевой вопрос мирного урегулирования — гарантии безопасности последней.

В этой связи возникает вопрос: если такой грозный альянс не может понять, что на дом упало — дрон или ракета — какую безопасность он может гарантировать? И насколько сама Европа на сегодня едина?

Навроцкий требует от Германии репараций, Орбан и Фицо — это отдельная история, о них уже столько сказано, что повторяться не имеет смысла. Эмманюэль Макрон вместе с испанским премьер-министром Педро Санчесом пытаются снискать лавры единственных защитников угнетенных народов Ближнего Востока. Похоже, что и Украина их уже меньше занимает.

Можно рискнуть предположить, что президент США Дональд Трамп в такой ситуации пытается найти в Старом Свете точку опоры — идейного союзника, на которого можно положиться в борьбе с мировыми вызовами, с тем же Китаем. Но, видимо, не находит. Возможно, визит хозяина Белого дома в Великобританию что-то изменит. Не хочет Европа становиться великой. Пытается в любом случае Америку пропустить вперед, мол, мы готовы на многое, но только с вашей поддержкой. Плюс красивые слова: «Балтийский и Восточный часовые», «коалиция желающих». Но так, чтобы решиться на что-то серьезное, с этим сложнее.

Впрочем, обстановка сейчас непростая, так что, видимо, придется все-таки менять вектор развития — отказаться от строительства социализма и борьбы за чистоту климата. Расходы на оборону повышены. И оружие для Украины Европа закупает. К слову, первые пакеты на $1 млрд одобрены Пентагоном, и видимо, отправляются по назначению.

Дмитрий Дризе