«Не хочет Европа становится великой»

Дмитрий Дризе — о новых проблемах Старого Света

Не дрон, а ракета — в Польше множатся версии атаки «неизвестных летательных аппаратов» в ночь на 10 сентября. Президент Кароль Навроцкий потребовал от чиновников объяснений относительного нового инцидента с беспилоником над правительственным кварталом в столице страны. Тем временем Германия в очередной раз отказалась обсуждать новые репарации Варшаве за преступления Второй мировой войны. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в Европе продолжается раскол.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Польша пытается прийти в себя после атаки «неизвестных беспилотников» и осмыслить ситуацию в контексте того, что это вообще было. Как изначально сообщалось, в результате падения одного из дронов пострадал жилой дом в городе Вырыки — повреждены крыша и припаркованный рядом автомобиль. Однако местная пресса выяснила, что на самом деле виной тому не летательный аппарат, а ракета, посредством которой польский F-16 пытался этот самый дрон сбить. Что-то не сработало в системе. Президент Кароль Навроцкий потребовал от правительства объяснений.

«Восточный часовой» встал на дежурство

Ранее служба охраны государства сообщила, что нейтрализовала некий летающий объект над правительственными зданиями. Задержаны двое граждан Белоруссии. Союзники по НАТО обещают помочь партнеру, в частности, готовы прислать самолеты для совместного патрулирования воздушного пространства. И вот как раз в этот без пяти минут трагический момент президент Навроцкий упорно продолжает требовать от Германии репараций за преступления Второй мировой войны.

Эта история длится не первый год. Популисты продвигают тезис о Великой Польше, которая достойна большего уважения, и что так называемые лидеры ЕС, такие как Германия, должны с ней максимально считаться. Берлин в очередной раз отказал, но и канцлер Фридрих Мерц, и президент Франк-Вальтер Штайнмайер готовы защищать польское государство от дронов и других возможных угроз.Собственно, к чему все это? И причем здесь Украина? Ключевой вопрос мирного урегулирования — гарантии безопасности последней.

В этой связи возникает вопрос: если такой грозный альянс не может понять, что на дом упало — дрон или ракета — какую безопасность он может гарантировать? И насколько сама Европа на сегодня едина?

Навроцкий требует от Германии репараций, Орбан и Фицо — это отдельная история, о них уже столько сказано, что повторяться не имеет смысла. Эмманюэль Макрон вместе с испанским премьер-министром Педро Санчесом пытаются снискать лавры единственных защитников угнетенных народов Ближнего Востока. Похоже, что и Украина их уже меньше занимает.

Неопознанные БПЛА разбудили Польшу

Можно рискнуть предположить, что президент США Дональд Трамп в такой ситуации пытается найти в Старом Свете точку опоры — идейного союзника, на которого можно положиться в борьбе с мировыми вызовами, с тем же Китаем. Но, видимо, не находит. Возможно, визит хозяина Белого дома в Великобританию что-то изменит. Не хочет Европа становиться великой. Пытается в любом случае Америку пропустить вперед, мол, мы готовы на многое, но только с вашей поддержкой. Плюс красивые слова: «Балтийский и Восточный часовые», «коалиция желающих». Но так, чтобы решиться на что-то серьезное, с этим сложнее.

Впрочем, обстановка сейчас непростая, так что, видимо, придется все-таки менять вектор развития — отказаться от строительства социализма и борьбы за чистоту климата. Расходы на оборону повышены. И оружие для Украины Европа закупает. К слову, первые пакеты на $1 млрд одобрены Пентагоном, и видимо, отправляются по назначению.

Дмитрий Дризе

