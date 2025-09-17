На выборах в Красноярском крае почти 18 тыс. голосов подано против всех партий

На состоявшихся выборах в окружные и городские советы в Красноярском крае 17,75 тыс. избирателей при голосовании по партспискам поставили отметку в графе «против всех». Это следует из данных ГАС «Выборы».

Партсписки кандидатов использовались в 30 кампаниях. В процентном отношении кандидат «против всех» больше всего голосов собрал в Туруханском (13,62%), Курагинском (11,02%) и Богучанском (10,5%) округах. В абсолютных числах — в Енисейском (1508), Канском (1357) и Ачинском (1220). Только в четырех округах этот показатель меньше 5%.

По итогам 24 кампаний из 30 против всех кандидатов проголосовало больше человек, чем за партсписок «Новых людей». Примерно в половине случаев кандидат «против всех» обошел другую парламентскую партию — «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Также, как правило, он оказывался популярнее Партии пенсионеров, «Родины», «Зеленых» и «Яблока».

В Енисейском округе против всех кандидатов проголосовало больше избирателей, чем за КПРФ. В Канском, Туруханском, Шушенском и Назаровском — больше, чем за ЛДПР.

Валерий Лавский