В Белгородской области медики спасли 175 мирных жителей за месяц

Медицинские работники в Белгородской области за последний месяц 142 раза выезжали для помощи раненым после атак ВСУ. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что за этот период они спасли жизни 175 мирных жителей.

Господин Гладков поблагодарил медиков от лица всех жителей области за помощь. «Огромные слова благодарности нашим медикам, которые действительно ежедневно, зачастую рискуя собственной жизнью, помогают тем, кто попал в беду»,— написал он в Telegram-канале.

В конце июня господин Гладков сообщал, что машины скорой помощи начали оснащать защитными «мангалами» — сооружениями с сетками от ударов дронов. В машины скорой в приграничных районах также устанавливают средства РЭБ. В наиболее опасных районах медиков сопровождают бойцы «Орлана» и «БАРСа-Белгород».