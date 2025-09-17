Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Саркисяну все накопления на пенсию

Певец Олег Газманов и его супруга Марина в 2019 году дали в долг Геворку Саркисяну, которого позже обвинили в мошенничестве. По словам юриста семьи артиста Романа Кузьмина, сумма займа составляла все накопления господина Газманова на пенсию.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Саркисян начал сближаться с семьей Газманова в 2016 году, пытаясь создать о себе положительное впечатление, уточнил Роман Кузьмин в беседе с «РИА Новости». Воспользовавшись доверием, он получил денежные средства. Однако через год, когда супруги потребовали вернуть деньги, обвиняемый заявил, что средств у него нет и якобы он инвестировал их в неизвестные проекты. Юрист подчеркнул, что семья артиста не вкладывала деньги в инвестиции, а просто предоставила заем.

Позже Саркисян объяснял задержку возврата денег пандемией коронавируса и проведением спецоперации на Украине. Он утверждал, что эти обстоятельства мешают перевести средства из США, где он постоянно проживает с семьей и имеет там дом и иное имущество. Несмотря на гражданство России, обвиняемый приезжал в страну тайно, избегал встреч и не предоставлял объяснений.

Осознав обман, семья Газманова обратилась с заявлением в Следственный комитет. Саркисяна задержали в Москве. Помимо эпизодов с семьей артиста, ему предъявлены обвинения и по другим мошенническим действиям.