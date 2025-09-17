Ртищевская межрайонная прокуратура выявила нарушения прав пассажиров

В Саратовской области прокуратура добивается устранения нарушений прав пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки Ртищевская межрайонная прокуратура выявила ненадлежащим образом организованное внутригородское автобусное сообщение. Речь идет о смещении маршрута автобуса № 7, отсутствии автобусов на маршруте № 2, перебоях в движении маршрутов № 5 и № 6.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представления главе Ртищевского района и директору компании-перевозчика. Прокуратура проконтролирует устранение нарушений.

Павел Фролов