Военный городок в Ярославле строят с опережением сроков

В Ярославле военный городок для 299-го парашютно-десантного полка, входящего в состав 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, строят с опережением сроков. Об этом на заседании постоянной комиссии сообщил председатель муниципалитета Сергей Калинин.

«Стройка идет четко по графику, даже с опережением на полгода. Фактически первую очередь уже будут сдавать в следующем году. Со стороны улицы незаметно: кругом зеленые насаждения все загораживают, как всегда в армии. Поэтому военный городок в городе, я теперь уверен, будет»,— сказал господин Калинин.

Впервые о строительстве в Ярославле военного городка стало известно еще в августе 2023 года. Тогда мэр Артем Молчанов рассказал, что сейчас полк находится в зоне СВО, и идет подготовка к его размещению на территории города. Военный городок начали строить в начале 2025 года.

Алла Чижова