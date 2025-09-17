Прокуратура продолжает добиваться увольнения главы Краснокамска

Прокуратура внесла представление на решение Краснокамска суда, отказавшего в удовлетворении заявления надзорного органа о возложении на местную думу обязанности прекратить полномочия главы округа Игоря Быкариза. Представление рассмотрит 8 октября судья краевого суда Елена Котельникова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Игорь Быкариз.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С требованием уволить Игоря Быкариза прокурор Краснокамска обратился в суд в конце 2024 года. По мнению прокурора, господин Быкариз не принял мер к урегулированию конфликта интересов, возникшего у находившегося в его непосредственном подчинении первого заместителя главы Антона Максимчука.

В октябре 2024 года прокурор Краснокамска Михаил Третьяков внес в думу Краснокамска представление, в котором требовал прекратить полномочия и самого Игоря Быкариза. Однако депутаты решили главу не увольнять, а создать собственную комиссию по проверке доводов, изложенных в представлении. Тогда прокуратура обратилась с соответствующим иском в суд. В июле 2025 года Краснокамский суд отказал прокуратуре в заявленных требованиях.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Прикамье» «Без увольнительных причин».