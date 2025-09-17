Гендиректор «Калашникова» предложил ввести для самообороны более мощное оружие

Для самообороны граждан необходимо ввести в обращение более эффективное оружие по сравнению с находящимся сейчас в обороте травматическим, заявил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников на III Всероссийском оружейном форуме.

«Пресловутый барьер в 0,5 Дж/мм2 удельной кинетической энергии сегодня не позволяет сделать действительно эффективное оружие самообороны. Необходимо или пересмотреть этот норматив, или ввести в оборот огнестрельное короткоствольное оружие»,— сказал господин Лушников.

Гендиректор концерна «Калашников» отметил еще четыре меры, необходимые для повышения обороноспособности и развития страны. К ним господин Лушников отнес необходимость упрощения требований для занятий в стрелковой инфраструктуре для всех граждан, ввод системы «обратного ценза» и приобретение оружия без дополнительных сборов, а также упрощение процесса получения разрешения на охоту. Он уточнил, что на данный момент необходим приоритет интересов владельцев оружия.