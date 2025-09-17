В Энгельсе под суд пойдет владелец базы отдыха за самоуправство

В Саратовской области суд рассмотрит в отношении владельца базы отдыха, 48-летнего жителя Воронежа, уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в период до 18 июня 2021 года фигурант незаконно построил на неразграниченных земельных участках, принадлежащих администрации Энгельсского района, недвижимые и движимые объекты и огородил территорию турбазы. Он взимал плату с граждан за проход и проезд к Волгоградскому водохранилищу.

Прокуратура Энгельса утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. В ближайшее время материалы направят в суд на рассмотрение.

Павел Фролов