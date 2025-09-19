Бывший пермский журналист возглавил отраслевую организацию утилизаторов

Ринат Гизатулин стал председателем общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз утилизаторов России» («Росутилизация»). Сама организация была зарегистрирована в середине августа в Москве, ее учредителем стали почти 100 участников рынка утилизации РФ.

Ринат Гизатулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Ринат Гизатулин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Союз утилизаторов России — профессиональное объединение добросовестных переработчиков отходов. Цель организации — защита интересов участников рынка и диалог с государством. Союз объединяет компании, как включенные в официальный Реестр утилизаторов Росприроднадзора, так и тех, кто только начинает работать по правилам экономики замкнутого цикла и расширенной ответственности производителей (РОП), а также профессионально заниматься утилизацией отходов производства и потребления.

Господин Гизатулин пояснил «Ъ-Прикамье», что его новая должность общественная. Сам он продолжает занимать пост замгендиректора ОХК «Уралхим».

Ринат Гизатулин — выходец из Перми, окончил Пермский госуниверситет по специальности политология. Работал в ИД «Коммерсантъ», а также занимал должность замминистра природных ресурсов РФ.