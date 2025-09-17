Прокуратура защитила права астраханки на получение мер соцподдержки

В Астраханской области по требованию прокуратуры устранили нарушение прав матери двоих несовершеннолетних детей на получение мер соцподдержки. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Лиманского района выяснила, что местная жительница подала заявление в Фонд пенсионного и социального страхования РФ по Астраханской области с целью назначения ей ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием двоих несовершеннолетних детей. При этом матери отказали в назначении выплат, сославшись на предоставление недостоверных сведений о ней.

По итогам проверочных мероприятий прокуратура потребовала устранить нарушения прав жительницы Лиманского района. В итоге матери назначили ежемесячную выплату на двоих детей, произвели перерасчет на сумму свыше 66 тыс. руб.

Павел Фролов