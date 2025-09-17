В «Башнефти» сменился генеральный директор

В компании «Башнефть» сменился генеральный директор. По данным РБК Уфа, с 16 сентября эту должность занял Тимофей Стрельцов, который ранее был первым вице-президентом по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса «Роснефти». Он заменил Владимира Чернова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Тимофею Стрельцову 56 лет, он родом из Южно-Сахалинска и окончил Новосибирский государственный университет. Свою карьеру начал в Сахалинской геологоразведочной экспедиции, работая геологом. С января 2013 года занимал руководящие должности в «Роснефти» и ее дочерних компаниях, отвечая за шельфовые проекты и геологоразведку.

В октябре 2022 года господин Стрельцов стал генеральным директором АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф». В мае 2024 года он перешел на должность первого вице-президента «Роснефти» по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса.

Олег Вахитов