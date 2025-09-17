На Куйбышевской железной дороге зафиксирован рост контейнерных перевозок

В январе-августе 2025 года Куйбышевская железная дорога зафиксировала рост контейнерных перевозок на 1% по сравнению с тем же периодом 2024 года, достигнув 155 тыс. ДФЭ (двадцатифутовых эквивалентов). Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

Рост груженых контейнеров составил 8,1% — до 95 тыс. ДФЭ. В структуре перевозок значительное место занимают химикаты и сода, объем которых составил 70,4 тыс. ДФЭ, что на 13,7% больше, чем годом ранее. Перевозки нефти и нефтепродуктов выросли в шесть раз, достигнув 5 тыс. ДФЭ. Химические и минеральные удобрения также продемонстрировали значительный рост — на 32,3%, составив 3,6 тыс. ДФЭ.

Андрей Сазонов