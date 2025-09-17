Краевой суд не нашел конфликта интересов в действиях директора музея PERMM

Пермский краевой суд отменил решение Ленинского райсуда по иску прокуратуры о признании недействительными сделок между музеем современного искусства PERMM и куратором выставки Арсением Сергеевым. Надзорный орган требовал признать недействительными контракты между музеем и художником Арсением Сергеевым, а также взыскать с него 318 тыс. руб. Истец счел, что при подписании договоров стороны не уведомили минкульт о конфликте интересов. Первым на решение апелляционной инстанции обратила внимание интернет-проект «Zвезда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Речь идет о двух контрактах, заключенных между Арсением Сергеевым и музеем в рамках выставки «И да и нет» в 2023 году. Тогда директором музея являлась Наиля Аллахвердиева. По данным прокуратуры, у господина Сергеева и Наили Аллахвердиевой есть двое совместных детей. Во время разбирательства представитель краевого минкульта отметил, что Наиля Аллахвердиева уведомила о возможном конфликте интересов. Согласно процедуре, ведомство в ответ направило письмо, в котором было указано, что нужно сделать, чтобы урегулировать возможный конфликт. Однако Ленинский райсуд поддержал исковые требования прокуратуры. Представители музея и куратора подали жалобу в Пермский краевой суд, который признал все требования прокуратуры необоснованными.

По мнению суда, директор музея и куратор не состояли в родстве. Кроме того, нормы о конфликте интересов не распространяются на закупки у единственного поставщика. Суд также счел действия Наили Аллахвердиевой по уведомлению минкульта о возможном конфликте интересов достаточными. Так, прокурор, заявляя исковые требования о признании недействительными заключенных контрактов, не доказал, что сделки посягали на публичные интересы и повлекли неблагоприятные последствия.