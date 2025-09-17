В Казани за сутки произошло 185 ДТП, пострадали четыре человека
На дорогах Казани за последние сутки зарегистрировано 185 ДТП, в трех авариях получили ранения четыре человека, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.
71 происшествие было оформлено в центрах оформления ДТП, 45 случаев ДТП с материальным ущербом сотрудники Госавтоинспекции оформили на месте.
Задержано шесть водителей в нетрезвом виде и четыре человека за рулем без прав. За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли пять велосипедистов. В полицию доставлено два гражданина по подозрению в совершении преступления.