В Казани за сутки произошло 185 ДТП, пострадали четыре человека

На дорогах Казани за последние сутки зарегистрировано 185 ДТП, в трех авариях получили ранения четыре человека, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

71 происшествие было оформлено в центрах оформления ДТП, 45 случаев ДТП с материальным ущербом сотрудники Госавтоинспекции оформили на месте.

Задержано шесть водителей в нетрезвом виде и четыре человека за рулем без прав. За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли пять велосипедистов. В полицию доставлено два гражданина по подозрению в совершении преступления.

