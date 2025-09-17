Пожар около топливных складов Запорожской АЭС потушен

Пожар в районе топливных складов Запорожской АЭС (ЗАЭС) удалось потушить. Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила «РИА Новости», что огонь не дошел до резервуаров.

16 сентября администрация станции сообщила о пожаре в промзоне ЗАЭС, вблизи топливных складов. Из-за обстрелов ВСУ вблизи станции загорелась трава. Расстояние от очага возгорания до резервуаров было около 400 м. На ЗАЭС подчеркнули, что такая ситуация «потенциально может привести к катастрофическим последствиям».

Запорожская АЭС расположена вблизи Энергодара на левом берегу Днепра. Все шесть блоков станции находятся в состоянии холодного останова. Россия взяла станцию под контроль в марте 2022 года, ей управляет АО «Росэнергоатом». С сентября 2022-го на Запорожской АЭС находится мониторинговая группа МАГАТЭ.