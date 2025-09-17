В Уфимском районе в ДТП погиб водитель Opel

В Уфимском районе произошло ДТП, в котором погиб один человек, а другой получил травмы, сообщила пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель Opel Corsa, 1999 года рождения, потерял контроль над автомобилем. Машина выехала на встречную полосу, задела обочину и пролетела по полю более 100 м, прежде чем остановиться.

Спасатели отключили аккумулятор и извлекли тело водителя. Пассажир был госпитализирован.

Олег Вахитов