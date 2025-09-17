При столкновении автобуса и машины под Саратовом пострадали водитель и ребенок

В Вольске Саратовской области в результате ДТП пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ по региону.

Дорожная авария произошла в 18:30 накануне, 16 сентября, на ул. Пятницкого близ мелового карьера. Там столкнулись автомобиль Mitsubishi Lancer и автобус ПАЗ, который следовал по маршруту № 11.

За рулем легковушки находилась 26-летняя женщина, автобусом управлял 39-летний мужчина. В результате аварии пострадали водитель иномарки и ее четырехлетняя дочь. Их увезли в медучреждение.

Павел Фролов