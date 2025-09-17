Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Под Саратовом с ожогами госпитализировали пострадавшего на пожаре пенсионера

В деревне Боковка Саратовской области в результате пожара пострадал 75-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Согласно релизу, пенсионер получил ожоги в попытке самостоятельно потушить огонь на даче. Его увезли в лечебное учреждение.

Специалисты ликвидировали пожар на 36 кв. м. К тушению привлекались девять огнеборцев и две единицы техники.

По предварительным данным, к возгоранию привел включенный в сеть электроматрас. Сработал аварийный режим работы электрооборудования.

Павел Фролов