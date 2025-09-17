Пермская компания получила льготный заем от федерального фонда промышленности

Фонд развития промышленности предоставил пермскому ООО «Биопакмануфактура» льготный заем в размере 264,7 млн руб. Средства направят на организацию производства ламинированных материалов с биоразлагаемым и асептическим покрытием для изготовления упаковки, одноразовой посуды, другой комбинированной продукции из бумаги и картона. Общий объем инвестиций в проект составит 356 млн руб. Консультационную поддержку компании при подаче заявки на заем оказал Региональный фонд развития промышленности Пермского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ООО «Биопакмануфактура» начнет выпускать ламинированный картон в рулонах и листах, заготовки для упаковки и одноразовой посуды, ламинированную бумагу, фольгированную упаковку и прочее. Такая продукция востребована во многих отраслях экономики, в том числе на предприятиях общепита, в упаковке продуктов.

Продукция, создаваемая в рамках инвестпроекта, будет обладать биоразлагаемыми свойствами, способствуя уменьшению воздействия на окружающую среду. В компании рассказали, что при смешивании ламинирующего слоя с оксобиоразлагаемыми добавками материалы будут разлагаться под воздействием биотических факторов вместо десятилетий за один-два года.

За счет внедрения современного оборудования и технологий «Биопакмануфактура» рассчитывает повысить производительность труда и расширить ассортимент продукции. В планах компании — наладить мощности выпуска продукции до 15 тыс. и более тонн в год. При этом на предприятии появится более 30 новых рабочих мест.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что механизмы поддержки, которые предлагают предприятиям федеральный и региональный фонды развития промышленности, востребованы компаниями Прикамья. «Займы ФРП — это действенный механизм укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в региональный бюджет. Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций, введенных против России, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в регионе»,— заявлял Дмитрий Махонин.

По данным краевого минпромторга, за 2024 год федеральным Фондом развития промышленности и региональным ФРП было профинансировано 16 проектов промышленных предприятий Прикамья на общую сумму займов 4,8 млрд руб.