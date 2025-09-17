Пермская компания получила льготный заем от федерального фонда промышленности
Фонд развития промышленности предоставил пермскому ООО «Биопакмануфактура» льготный заем в размере 264,7 млн руб. Средства направят на организацию производства ламинированных материалов с биоразлагаемым и асептическим покрытием для изготовления упаковки, одноразовой посуды, другой комбинированной продукции из бумаги и картона. Общий объем инвестиций в проект составит 356 млн руб. Консультационную поддержку компании при подаче заявки на заем оказал Региональный фонд развития промышленности Пермского края.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, ООО «Биопакмануфактура» начнет выпускать ламинированный картон в рулонах и листах, заготовки для упаковки и одноразовой посуды, ламинированную бумагу, фольгированную упаковку и прочее. Такая продукция востребована во многих отраслях экономики, в том числе на предприятиях общепита, в упаковке продуктов.
Продукция, создаваемая в рамках инвестпроекта, будет обладать биоразлагаемыми свойствами, способствуя уменьшению воздействия на окружающую среду. В компании рассказали, что при смешивании ламинирующего слоя с оксобиоразлагаемыми добавками материалы будут разлагаться под воздействием биотических факторов вместо десятилетий за один-два года.
За счет внедрения современного оборудования и технологий «Биопакмануфактура» рассчитывает повысить производительность труда и расширить ассортимент продукции. В планах компании — наладить мощности выпуска продукции до 15 тыс. и более тонн в год. При этом на предприятии появится более 30 новых рабочих мест.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно подчеркивал, что механизмы поддержки, которые предлагают предприятиям федеральный и региональный фонды развития промышленности, востребованы компаниями Прикамья. «Займы ФРП — это действенный механизм укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в региональный бюджет. Пермская промышленность имеет колоссальный потенциал для роста, а в условиях санкций, введенных против России, спрос на наши технологии и решения возрастает. Это открывает хорошие перспективы для развития самих предприятий и для стабилизации социально-экономической обстановки в регионе»,— заявлял Дмитрий Махонин.
По данным краевого минпромторга, за 2024 год федеральным Фондом развития промышленности и региональным ФРП было профинансировано 16 проектов промышленных предприятий Прикамья на общую сумму займов 4,8 млрд руб.