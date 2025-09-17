Бывшую сотрудницу детсада в Башкирии осудили за мошенничество и подлог

Учалинский районный суд вынес приговор бывшему заместителю заведующего детским садом за мошенничество и служебный подлог, сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Как было установлено в суде, подсудимая помогла своей знакомой фиктивно трудоустроиться в детский сад в качестве уборщицы и вносила фальшивые данные о ее работе. С марта 2023 года по июнь 2024 года заместитель заведующего получила более 300 тыс. руб. за работу, которую не выполняла ее знакомая, и распорядилась этими деньгами по своему усмотрению.

Подсудимая признала вину и возместила ущерб. Она была уволена по требованию прокуратуры из-за утраты доверия. Суд назначил ей условное наказание: 1 год 6 месяцев и 15 дней лишения свободы с испытательным сроком полтора года.

Олег Вахитов