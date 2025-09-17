Саратовец стал фигурантом дела о мошенничестве с соцвыплатами на 684 тыс. руб.

Пугачевский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Саратовской области возбудил в отношении 66-летнего жителя Краснопартизанского района уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, с июня 2013 по июль 2017 года фигурант получил свыше 684 тыс. руб. в качестве социальных выплат. Деньги, которыми он распорядился по своему усмотрению, ему перечислили на основании выписки с недостоверными сведениями об установлении ему инвалидности.

Дело возбудили по материалам регионального УФСБ. Следствие занимается сбором и закреплением доказательственной базы.

Павел Фролов