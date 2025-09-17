В августе в Прикамье выросли темпы падения авторынка

В августе рынок продажи новых автомобилей в Пермском крае снизился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков компании Verra, всего в прошлом месяце в регионе было зарегистрировано 2398 новых автомобилей. При этом в августе 2024 года на учет в Прикамье поставили 2654 новые машины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, что в июле и августе пермский авторынок демонстрировал оживление: темпы снижения продаж сокращались, эксперты и участники отрасли констатировали выход сегмента в положительную динамику. В частности, в июле продажи новых транспортных средств в регионе уменьшились на 4,6% год к году, а в июне и мае эти показатели упали более значительно — на 21,1% и 30,7% соответственно.

В топ-5 по объемам регистрации в Пермском крае по-прежнему лидирует отечественная Lada с долей рынка 25,9%. Год к году объемы регистрации марки сократились на 29,5%. На втором месте по популярности закрепился китайский Haval (15,4%), объемы его регистрации выросли на 13,9% по сравнению с августом 2024-го. Затем следует Chery с долей 9,8% и годовым падением на 29,8%, а также Belgee (доля 8,1%), продажи которого выросли на 3133,3%. Замыкает пятерку Changan (доля 7,8%), продажи этого бренда сократились всего на 6,9%.