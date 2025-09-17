Объем вложений в экономику СКФО достиг 950 млрд рублей в 2025 году

Инвестиционный портфель Северо-Кавказского федерального округа за пять лет увеличился в 6,5 раза — с 150 млрд руб. до 950 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на заместителя полпреда президента РФ в СКФО Владимир Надыкто.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам господина Надыкто, в 2023 году объем вложений в основной капитал округа превысил 1 трлн руб. Средства направлялись на различные проекты — от строительства частных домов до развития энергетики и горнолыжных комплексов.

«В СКФО отмечается рост промышленного производства — 5,6% за 2024 год. За последние 10 лет в округе ввели в эксплуатацию около 54 млн кв. м жилья с общим объемом вложений 4 трлн руб. Средняя зарплата в округе по итогам июля составила почти 60 тысяч руб., что превышает показатели ряда российских регионов»,— пояснил чиновник.

Валентина Любашенко