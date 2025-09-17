Банки предложили правки к законопроекту о борьбе с телефонным мошенничеством

Как узнал «Ъ», банкиры в рамках борьбы с мошенничеством предлагают ограничить количество карт у гражданина десятью только в одной кредитной организации, а не во всех. Также они считают, что надо обеспечить клиенту возможность требовать возврата похищенных средств с оператора связи, если тот не уведомил о подозрительном звонке. Операторы связи уверены, что не должны возмещать похищенные средства, поскольку не имеют к ним доступа.

Предложения подготовил Национальный совет финансового рынка (НСФР) в отзыве на проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части противодействия правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий)». Документ, с которым ознакомился «Ъ», совет направил в Минцифры.

Законопроект пока не внесен в Госдуму, а разослан участникам рынка для обсуждения. Он должен определить порядок взаимодействия между операторами связи и банками с использованием ГИС «Антифрод» при пресечении телефонного мошенничества. Как уточнил глава НСФР Андрей Емелин, некоторые положения проекта закона «вступают в противоречие с конституционно-правовыми нормами», поэтому нуждаются в корректировке.

