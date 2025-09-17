Пермяки стали чаще летать за границу

Летом 2025 года в путешествие за границу съездили на 27% больше пермяков, чем в прошлом году. Об этом сообщают аналитики «Мегафона». За лето в общей сложности пермяки посетили 121 страну. Самой популярной остается Турция. Наиболее востребованными стали также Белоруссия, Казахстан, Абхазия, Грузия, страны Азии (интерес вырос на 59% по сравнению с прошлым летом), в особенности Вьетнам (рост в шесть раз), Китай и Таиланд.

В Африке (рост на 58% по сравнению с прошлым летом) пермяки ездили в Египет, Марокко и Эфиопию. На Ближнем Востоке, кроме Турции, посещали ОАЭ и Саудовскую Аравию. В Европе пермяки чаще путешествовали в Италию, Францию и Германию, в Северной Америке — в США и на Кубу (суммарно 85%), в Южной Америке — в Бразилию и Аргентину (в сравнении с прошлым летом турпоток туда снизился на 21%).

Турция также стала самым популярным местом для транзитных перелетов: число пересадок здесь выросло почти на треть. На втором месте Казахстан, однако здесь большая часть маршрутов проходит по суше, а не по воздуху. На третьем месте Китай (рост более 20% по сравнению с прошлым летом), на четвертом месте ОАЭ (рост 10% по сравнению с прошлым летом), на пятом месте Сербия (количество транзитных поездок через Белград упало на 8,5% к 2024 году).

Катар, напротив, теряет свою популярность: число пересадок тут сократилось втрое. Транзит через другие ближневосточные страны, такие как Кувейт и Иордания, также сокращается на 28%.

Отдых за границей у пермяков стал короче, но летать стали чаще. Прошлым летом отпуск длился в среднем десять дней, в этом году — семь. При этом количество поездок на одного человека этим летом выросло на 6%.