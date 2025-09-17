Си Цзиньпина ожидают на саммите АТЭС в Южной Корее 31 октября

Глава КНР Си Цзиньпин посетит Южную Корею для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС, пройдет с 31 октября по 1 ноября), сообщает Yonhap со ссылкой на министра иностранных дел Республики Корея Чо Хена. Глава южнокорейского МИД сказал об этом перед отъездом в Пекин на переговоры с коллегой Ван И — на первые дипломатические переговоры на высшем уровне между двумя странами с начала работы правительства Ли Чжэ Мена.

«Насколько я понимаю, президент Си посетит Южную Корею на саммите АТЭС,— приводит агентство слова Чо Хена журналистам в аэропорту Кимпхо. — Мы проведем подробные обсуждения по этому вопросу».

Двухдневная поездка Чо Хена проходит в связи с тем, что Южная Корея стремится сбалансировать отношения с Пекином на фоне углубляющегося соперничества между США и Китаем. При этом Сеул старается сохранить прочные связи со своим единственным союзником, Соединенными Штатами, и трехстороннее партнерство с Вашингтоном и Токио, сообщает агентство.

В программе внешней политики, утвержденной вчера, правительство Ли Чжэ Мена заявило, что будет стремиться развивать отношения с КНР в различных сферах, — в частности, поддержание стабильности цепочек поставок. Также ставится цель заручиться поддержкой Пекина в деле денуклеаризации Северной Кореи и улучшения межкорейских связей.

Эрнест Филипповский