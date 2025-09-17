Ростовского перевозчика наказали за срыв маршрута №1А

В Ростове-на-Дону с начала сентября возобновил работу автобусный маршрут №1А «Суворовский — Главный автовокзал» после более чем двухмесячного перерыва. Об этом сообщили в пресс-службе города.

По информации ведомства, транспорт не выходил на линию с 30 июня, что создавало серьезные неудобства для пассажиров. Особенно от отсутствия регулярного сообщения страдали жители районов с ограниченными альтернативными вариантами проезда в центр города.

«На линии должны работать два автобуса большой вместимости. Однако МУП «Ростовская транспортная компания» не выполняла свои обязательства и не обеспечивала регулярное сообщение по маршруту. К 10-му сентября ситуация нормализовалась — автобус №1А стабильно выходит на линии, восстанавливая привычное транспортное сообщение для горожан»,— пояснили в администрации Ростова.

В пресс-службе отметили, что в отношении перевозчика применили меры гражданско-правовой ответственности в рамках муниципального контракта за нарушения в работе маршрута.

Валентина Любашенко