Новосибирск выбран местом проведения Кубка Первого канала по хоккею в 2025 году

Кубок Первого канала в 2025 году пройдет в Новосибирске. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев со ссылкой на президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка.

«Для города это важное событие: впервые мы становимся площадкой одного из главных турниров сезона»,— отметил глава города.

Традиционный турнир с участием нескольких национальных сборных пройдет в декабре на «Сибирь-Арене». Ледовый дворец спорта открылся в 2023 году, станция метрополитена «Спортивная» у «Сибирь-Арены» начала работу в сентябре 2025-го.

Кубок Первого канала проходит с 2006 года. Последние два года турнир принимал Санкт-Петербург.

Валерий Лавский