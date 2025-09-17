Бывший пермский бизнесмен возглавил коммунальное предприятие в Калининградской области

Директором МУП «Эксплуатирующая организация “Янтарный”» (Калининградская область) назначен Михаил Яковлев. Изменения в ЕГРЮЛ внесены вчера, 16 сентября, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Указанное МУП, учредителем которого является администрация Янтарного городского округа, занимается теплоснабжением одноименного поселка. Поселок Янтарный (до 1947 года — Пальмникен) расположен на побережье Гданьского залива, приблизительно в 50 км от Калининграда. Выручка МУПа в 2024 году — 73 млн руб., чистый убыток — 12 млн руб.

Фото: Ирина Молокотина Михаил Яковлев

Михаил Яковлев — бывший пермский бизнесмен и политтехнолог. Он был в числе сооснователей мусороперерабатывающих компаний Прикамья — «Буматика» и ТД «Экобест». Господин Яковлев также входил в команду бывшего депутата заксобрания края Андрея Агишева, занимая посты в советах директоров подконтрольных ему предприятий, в частности в ИК «Ермак». В 2019 году руководил также краевым геронтологическим центром в Верхней Курье. Позже господин Яковлев переехал в Калининградскую область, где в поселке Советск возглавлял МБУ «Служба заказчика».