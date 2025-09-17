Колония «Черный дельфин» увеличила продажи суверниров

Исправительная колония «Черный дельфин» увеличила продажи сувениров, изготовленных заключенными. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самыми популярными товарами стали фигурки из хлеба, нарды и шахматы. За первые восемь месяцев 2025 года магазин «Дельфин» при ИК №6 реализовал продукции на 11,4 млн руб., что превышает показатели за весь 2024 год (11 млн руб.).

Магазин также предлагает спецодежду, мангалы, мебель и художественные изделия. В ассортименте есть продукты питания собственного производства, включая колбасные и кондитерские изделия, а также молочную продукцию. В ведомстве отметили, что прибыль от продаж в 2024 году позволила реконструировать магазин, увеличив его площадь до 228 кв. м. и установив новое оборудование.

«Черный дельфин» — крупнейшая в России колония особого режима для пожизненно осужденных. Учреждение расположено в Соль-Илецке Оренбургской области.

Андрей Сазонов