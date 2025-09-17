Донской зернотрейдер «АФ» готовит второй выпуск облигаций на 300 млн рублей

Ростовская зернотрейдинговая компания «Агро-Фрегат» планирует поставить на экспорт в 2025 году 170 тыс. тонн сельхозпродукции, что в 1,7 раза превышает показатели 2023 года. Об этом сообщает в агентство «АКРА».

Согласно опубликованным сведениям, зернотрейдер владеет транспортными и логистическими активами, частично покрывающими его потребности. Основными поставщиками компании являются крестьянско-фермерские хозяйства. «Агро-Фрегат» осуществляет отгрузки в Турцию, Египет, Алжир и Ливан.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Агро-Фрегат» зарегистрирована в 2019 году и специализируется на оптовой торговле сельхозкультурами и организации перевозок грузов. выручка предприятия в 2024 году составила 3,9 млрд руб., что более чем в два раза выше показателя 2023 года. Чистая прибыль по итогам 2024 года также удвоилась, достигнув 72,6 млн руб. Учредителем и директором компании является Дмитрий Лапкин.

В 2024 году «АФ» вышла на публичный рынок долгового капитала, разместив облигации на 200 млн руб. по ставке купона 22,5% годовых для пополнения оборотных средств и инвестиций. В начале сентября 2025 года компания заявила о планах разместить второй выпуск облигаций на 300 млн руб. Размещение пройдет путем открытой подписки. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составит одну тыс. руб., цена размещения — 100% от номинала. Срок обращения выпущенных облигаций составит три года с возможностью досрочного погашения.

Валентина Любашенко