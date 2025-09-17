В Челябинске начали строительство новой набережной

Подрядчик ООО «ДСК-Урал» начал обустраивать инженерную защиту новой набережной на северном берегу реки Миасс от моста на Свердловском проспекте до путепровода по улице Северо-Крымская в Челябинске, сообщает пресс-служба мэрии.

Инженерная защита убережет будущую набережную от затопления и позволит проводить дальнейшее благоустройство. Также на площадке собираются снести деревья, попадающие в пятно застройки. По проекту запланирована обширная тропиночная сеть, маршруты велодорожек и наружное освещение. Для защиты берега от размыва и эрозии под смотровыми площадками проведут берегоукрепление и установят габионы. Кроме того, на набережной протяженностью около 1,9 км разместят скамейки и урны. Работы завершат к концу 2026 года.

Виталина Ярховска