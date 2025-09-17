Помехи требуют защиты

Российский рынок помехоустойчивого навигационного оборудования переходит от формирования к активному росту.



Распространение средств радиоэлектронного подавления в России привело к нарушению работы навигационных систем в гражданском секторе. Пострадали транспорт, связь, энергетика и другие отрасли, зависящие от спутниковой навигации. В ответ на это формируется рынок помехоустойчивого оборудования, который, по оценкам экспертов, ожидает «взрывной рост» в ближайшие три-пять лет. Российские компании уже предлагают собственные решения, способные подавлять до 15 помех одновременно, однако развитие сдерживается отставанием нормативной базы и высокой стоимостью оборудования.

Рынок помехоустойчивой навигационной аппаратуры находится на переломном этапе. Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак отмечает кардинальные изменения на рынке. «Помехоустойчивые навигационные приемники — новый тренд рынка навигационного обеспечения. Сейчас происходит перераспределение: традиционная навигационная аппаратура уходит, ожидаем кратный рост именно помехоустойчивых решений»,— рассказал он. Причиной стало «насыщение территории страны средствами радиоэлектронного противодействия».

Проблема затронула и авиацию. В 2022 году Росавиация рекомендовала авиакомпаниям подготовиться к полетам без использования GPS из-за участившихся случаев «глушения» сигналов в районе Калининградской области, над Черным морем и другими регионами. Пилотам было поручено отрабатывать действия при сбоях спутниковых систем навигации и использовать дублирующие средства воздушной навигации.

Главным сдерживающим фактором развития рынка эксперты называют отставание нормативной базы. Это касается как нормативно-правовой, так и нормативно-технической составляющей.

Транспорт встал в пробке сигналов

Последствия воздействия помех ощутили различные сегменты экономики. Наиболее заметно пострадал транспорт — после включения помех в Москве табло на остановках перестали показывать время прибытия, а сервисы «Яндекса» начали ошибаться с местоположением общественного транспорта. «Это результат нарушений работы автоматизированной системы управления транспортом. Нарушена оптимизация маршрутов, сложнее выдерживать графики, управлять светофорами»,— поясняет источник в индустрии.

Проблемы с геолокацией особенно остро ощутили сервисы каршеринга и такси. После сбоев GPS в центре Москвы в мае 2023 года компаниям пришлось вводить дополнительные «ручные» проверки местоположения. В «Яндексе» сообщали, что «из-за сбоев у некоторых пользователей такси может некорректно отображаться точка посадки», а сервисы каршеринга позволили бронировать автомобили по госномеру вместо геолокации.

Пострадали и пользователи спортивных устройств: участники Московского полумарафона сообщали о неверном расчете длины маршрута «умными» часами.

Проблемы испытывают государственные системы «ЭРА-Глонасс» и «Платон». В сотовых сетях воздействие помех на вышки связи нарушает синхронизацию, что приводит к замедлению скорости передачи данных. «Современные стандарты связи LTE и 5G не реализуемы без временной синхронизации», — отмечает источник.

Чувствительна к помехам в том числе энергетика, где спутниковые технологии обеспечивают синхронизацию систем мониторинга и защиты. Планировалось, что при наличии единого точного времени генераторы могут быть заранее синхронизированы и настроены на согласованную работу.

Навигационные технологии в перспективе позволяют повысить пропускную способность энергосетей на десятки процентов без прокладки новых линий, отмечает источник. Пока энергетическая отрасль не в полной мере перешла на использование навигационных технологий для решения задач синхронизации, отдавая предпочтение традиционным методам ввиду рисков, связанных с воздействием помех.

Антенны против помех

Основным технологическим решением стали цифровые антенные решетки, обеспечивающие пространственное подавление помех. По словам источника «Ъ Волга-Урал» в индустрии, наиболее эффективным способом защиты от помех является технология цифровых решеток, в которой полезные сигналы эффективно отделяются от помех по направлению приема.

В августе 2025 года на форуме в «Сколково» было представлено помехоустойчивое навигационное устройство VEL-16X2, способное подавлять до 15 помех одновременно с помехоустойчивостью до 100 дБ.

Также была показана более компактная версия VEL11X3 с возможностью подавлять девять помех. Разработки могут применяться в навигации беспилотных авиационных комплексов, автотранспорта, морских судов и других объектов.

Пионером российского рынка стала разработка «Комета» от АО «ВНИИР-Прогресс» (входит в холдинг «АБС Электро»). Серия появилась в 2012 году и уже тогда устанавливалась на объекты электроэнергетики. Сейчас идет опытная эксплуатация изделий компании на электробусах «Мосгортранса» и объектах сотовых операторов с положительными результатами.

«Одно из основных преимуществ современных помехоустойчивых приемников — возможность простого применения в самых разных отраслях промышленности. Топливно-энергетический комплекс, транспорт, телекоммуникационная индустрия, авиация, сельское хозяйство — все это может быстро получить ощутимый эффект от внедрения решения за счет гибких возможностей подключения. Наши современные разработки позволяют эффективно противодействовать большому числу источников помех — речь о десятках источников, фактически это уже не отдельные помехи, а непрерывное “подавляющее поле”. При этом на результат в первую очередь влияют улучшенные алгоритмы пространственной обработки сигналов. Проще говоря, нам уже не столь важно, сколько антенн у конкретной решетки, главное — насколько эффективно она ими пользуется»,— отметил Владислав Костин, генеральный директор «ВНИИР-Прогресс».

Александр Каниовский, первый заместитель генерального директора и основатель ООО «Флай Дрон», отмечает активное развитие отрасли. «Российских решений действительно много, и с каждым кварталом их уровень увеличивается как в количественном, так в инновационном плане»,— сказал он.

Нормы отстают от технологий

Главным сдерживающим фактором развития рынка эксперты называют отставание нормативной базы. «Нормативная составляющая действительно несколько отстает»,— отметил Василий Шпак. По его словам, это касается как нормативно-правовой, так и нормативно-технической составляющей.

Для решения проблемы Минпромторг и «Роскосмос» создают комплекс учета и регистрации средств помехоустойчивой навигации и синхронизации «КУРС Глонасс». В тестовом режиме система начнет работу в марте 2026 года, полное развертывание планируется завершить в 2027 году.

Участники рынка отмечают специфические требования отраслей. «В электроэнергетике не допускается использование навигационного оборудования с вентиляторами активного охлаждения из-за сомнений в их надежности»,— приводит пример собеседник. Такие ограничения «существенно тормозят внедрение».

Александр Каниовский видит решение в стандартизации. «Если у каждой из систем будут открыты и стандартизированы протоколы интеграции, созданы понятные регламенты подключения, то это будет очень большим шагом в сторону развития этих технологий»,— считает эксперт.

Рост вопреки санкциям

Несмотря на трудности, эксперты прогнозируют значительный рост рынка.

«Именно в эти годы ожидается взрывной рост производства помехоустойчивой навигационной аппаратуры и спроса на нее»,— говорит Василий Шпак, имея в виду ближайшие три-пять лет.

Российские производители отмечают преимущества отечественных решений. «В отличие от доступных китайских решений, представляющих собой лишь поставку “железа”, мы можем предложить заказчикам качественную комплексную экспертизу, гибкость в реализации»,— поясняет представитель индустрии. По его словам, проблема импортозависимости решается за счет широкой номенклатуры подходящих компонентов. Уже сейчас возможен отказ от элементной базы недружественных стран, таким образом, наши решения санкционно устойчивы.

Господин Каниовский прогнозирует рост экспортного потенциала. «Предположу, что в ближайшие три-пять лет интерес к российским решениям преодолеет санкционные ограничения и боязнь их последствий, технология и экономика одержат логичную победу над политикой»,— заключил эксперт.

