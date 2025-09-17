Генератор правовых вопросов

Объемы контента, сгенерированного при помощи нейросетей, в России и мире растут: по прогнозу Statista, к 2027году объем всего рынка ИИ-контента увеличится с $2 млрд в 2023м до $10 млрд. Генеративные языковые модели сегодня используют дизайнеры, музыканты, копирайтеры, маркетологи и другие представители креативных индустрий. Уже сейчас для них встает вопрос, как такие произведения могут быть защищены с юридической точки зрения. Авторы же оригинальных произведений опасаются нарушения их прав со стороны искусственного интеллекта (ИИ). Однако пока в России не разработано регулирование, которое бы однозначно защищало права всех участников рынка.



На российском рынке объем данных, сгенерированных ИИ, растет так же активно, как и в мире, но на данный момент объективной статистики в этой сфере мало. По данным АНО «Диалог регионы», с начала 2022 года система «Зефир» собрала информацию более чем о 570 тыс. единиц контента, созданного с помощью ИИ, что составляет 10% от всего проанализированного контента. При этом в 2023-м количество таких материалов увеличилось в 17 раз по сравнению с 2022-м. Во всем мире, по оценке британского холдинга WPP (GroupM), в 2024 году 1,6% всего контента, в котором появляется реклама (тексты, видео и аудио во всех медиа), создавалось с помощью ИИ. При этом, по прогнозам, к 2029 году ИИ будет производить 10,7% всего контента во всех медиа.

Спрос рождает регулирование

«Сегодня ИИ уже активно интегрирован в креативные индустрии. В рекламе и медиа отечественные компании, такие как “VK Реклама” и “Яндекс Бизнес”, предлагают инструменты на базе нейросетей для генерации и редактирования объявлений»,— рассказывает директор Центра развития креативной экономики Екатерина Черкес-заде. Она добавляет, что в игровой индустрии ИИ помогает разрабатывать сценарии и графику. «В кино до 2022 года ИИ применялся преимущественно для рутинных задач: подготовки тизеров, титров, устранения шумов, цифрового омоложения актеров. С появлением генеративного ИИ его начали использовать и в творческом процессе: от написания сценариев до генерации изображений и музыки. А с 2024 года, с развитием технологий вроде Sora (модель ИИ, предназначенная для генерации Full HD-видео по короткому текстовому описанию), стало возможным создание полноценного видео»,— рассказывает Екатерина Черкес-заде.

При этом ИИ несет не только новые возможности, но и вызовы: потребуется решать вопросы охраноспособности контента, созданного без участия человека, защищать права авторов и исполнителей от неконтролируемого использования синтезированного голоса и дипфейков, а также внедрять системы лицензирования и маркировки ИИ-контента, полагает эксперт.

Сейчас в российском законодательстве отсутствует регулирование искусственного интеллекта. Однако в Госдуме сформирована межфракционная рабочая группа, которая займется разработкой законодательных инициатив в области ИИ, ожидается, что группа будет функционировать до 2026 года. В числе основных направлений регулирования, которые планируется рассмотреть, ответственность за ошибки ИИ: кто будет отвечать за ущерб, причиненный решениями ИИ — разработчик, пользователь или сама система? Также в числе первостепенных вопросов — этика и безопасность. Требования к прозрачности алгоритмов, недискриминации, защите персональных данных, маркировка контента, созданного ИИ.

По мнению вице-премьера Дмитрия Чернышенко, Россия входит в число мировых лидеров по разработке ИИ-технологий, а ИИ активно использует даже правительство страны. Еще осенью 2024 года Минэкономразвития обнародовало три проекта постановлений правительства, направленных на реализацию поправок к федеральному закону об экспериментальных правовых режимах (ЭПР — «регуляторные песочницы») в сфере цифровых инноваций (169-ФЗ), в том числе и в части искусственного интеллекта.

Как ИИ-авторам обезопасить себя

При использовании нейросетей для создания любого контента (изобретений, текстов, видео, музыки) необходимо ознакомиться с условиями использования каждой конкретной нейросети, отмечает ведущий юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Софья Шарыпова. Например, условия использования сгенерированного контента с помощью YandexART и Kandinsky 3 различаются.

Согласно определению «Яндекса», Yandex AI Rendering Technology (YandexART) — нейросеть, которая создает и улучшает изображения и анимацию, а также обрабатывает загруженные фотографии в ответ на текстовые запросы. Сейчас YandexART интегрирована в ряд продуктов «Яндекса» (например, «Яндекс Бизнес», «Директ», «Браузер», «Маркет»), а также с осени 2023 года — в приложение «Шедеврум». В соответствии с пунктом 3.3. условия использования сервиса «Шедеврум», которое устанавливает правила использования нейросети, права на созданные с помощью нее произведения остаются за «Яндексом», а пользователи получают разрешение использовать сгенерированный контент в личных некоммерческих целях, а «любое коммерческое использование изображений, фильтрумов, видео, клипов и/или текстов возможно только при условии предварительного согласования с «Яндексом»». При этом пользователь предоставляет компании почти неограниченное право использовать как свой промт (задание для нейросети, текст/изображение), так и сгенерированный контент.

В соответствии с пользовательским соглашением об использовании сервиса Kandinsky (принадлежит Сберу) пользователь приобретает исключительные права на созданные с помощью сервиса контенты. При этом пользователь должен указывать, что контент был сгенерирован с помощью Kandinsky. Кроме того, пользователь предоставляет Сберу простую неисключительную лицензию на использование сгенерированного контента широким набором способов, указанных в пользовательском соглашении.

Споры и суды Однозначное регулирование ИИ отсутствует не только в России, но и во многих странах. Это приводит к регулярным конфликтам между авторами творческих произведений и разработчиками генеративных нейросетей. Так, например, более 8 тыс. авторов в 2023 году выступали против использования их книг для обучения ИИ. Они написали открытое письмо руководителям OpenAI, Alphabet, Stability AI, IBM, Microsoft и других компаний. В конце 2024-го активисты собирали подписи в поддержку требования отменить аукцион произведений искусства, созданных с помощью ИИ на Christie’s.

«Искусственный интеллект сейчас может написать книгу, как и создать другое произведение по запросу человека. Известны случаи, когда писатели создавали литературные произведения с помощью ИИ», — отмечает Софья Шарыпова. Например, сборник рассказов «Пытаясь проснуться», написанных писателем и художником Павлом Пепперштейном и нейросетью ruGPT-3, разработанной командой SberDevices. Нейросеть научилась копировать стиль автора и написала половину рассказов для сборника. «Также известны книга The Road Росса Гудвина, которую автор написал с помощью нейросети, вдохновившись творчеством Джека Керуака, и книга канадского журналиста Стивена Марча Death of an Author, написанная с применением ИИ. При этом важно заметить, что во всех этих кейсах искусственный интеллект не создавал книгу самостоятельно без влияния человека вовсе: он либо копировал стиль автора, либо выполнял конкретные задания», — добавляет юрист.

Относительно вопроса об авторстве в российском праве — автором произведения может быть только человек (ст. 1257 ГК РФ), поэтому в настоящий момент российским законодательством ИИ не признается автором сгенерированного им контента, отмечает Софья Шарыпова.

В мае прошлого года в России комитет Госдумы по информполитике начал разработку законопроекта по регулированию маркировки контента, созданного ИИ. Российские разработчики ИИ уже указывают в своих политиках использования на необходимость помечать такой контент. Такое требование, например, содержится в пользовательском соглашении об использовании сервиса Kandinsky. «Яндекс» также неоднократно заявлял, что изображения, сгенерированные YandexART для создания рекламных креативов, будут маркироваться компанией.

