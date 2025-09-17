В Красноярске утвердили новые правила использования электросамокатов

По требованию прокуратуры в Красноярске ввели новые ограничения для электросамокатов. Теперь скорость передвижения установлена в диапазоне от 5 до 20 км/ч в зависимости от зоны. Документ с правилами использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) депутаты приняли на сессии краевого горсовета накануне.

Согласно новым правилам, кикшеринговые компании должны наносить разметку в местах размещения СИМ, а также содержать такие места в чистоте. Кроме того, электросамокаты нельзя размещать на расстоянии менее пяти метров от перекрестков, остановок и пешеходных переходов, а также в районе образовательных учреждений, объектов культурного наследия, зданий, занимаемых судами, органами власти, экстренными службами и правоохранителями, на газонах, детских и спортивных площадках.

По данным прокуратуры региона, в 2024 году в Красноярске было зафиксировано более 1 тыс. аварий с участием СИМ: электросамокатов, гироскутеров, моноколес и электроскейтбордов. В марте этого года надзорное ведомство внесло представление первому заместителю главы города в связи с тем, что власти своевременно не установили четкие правила использования СИМ.

Александра Стрелкова