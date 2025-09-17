Софт стремится за границу

После падения экспортных показателей цифровых решений российских компаний в 2022 году участники рынка видят положительную динамику и оценивают рост направления относительно прошлого года более чем в 5%. На текущий момент самыми популярными странами для поставок ИТ-решений остаются страны Ближнего Востока, СНГ, Юго-Восточной Азии и Африки, а также развивается направление Латинской Америки. Однако многие компании останавливают долгий цикл окупаемости инвестиций и высокая конкуренция на уже занятых рынках.

Российские ИТ-продукты присутствуют в государствах Ближнего Востока, Западной и Юго-Восточной Азии, Северной Африки

Рынок экспорта российского программного обеспечения (ПО) и компьютерных услуг, несмотря на падение после 2022 года, начал показывать положительную динамику. Как следует из данных ассоциации «Руссофт», с которыми ознакомился „Ъ“, по итогам прошлого года объем экспорта вырос год к году на 7,2%, до $5,9 млрд, «что говорит о постепенной адаптации отрасли к новым условиям». При этом, по официальным данным ЦБ РФ, экспорт отечественных IT-решений в 2024 году сократился почти вдвое: с $2,9 млрд в 2023-м до $1,9 млрд. Разницу в оценках участники рынка объясняют тем, что компании все чаще используют схемы расчета с иностранными партнерами, которые не отражаются в статистике ЦБ.

После 2022 года экспорт российских цифровых продуктов и решений показал резкий спад в связи с усложнением геополитической ситуации: в 2023-м объем экспорта программных продуктов упал примерно на 44–47%, до $3,1–3,3 млрд, почти вдвое ниже уровня 2021-го, рассказывает технический директор «Яков и партнеры» Федор Чемашкин. При этом сейчас, отмечает он, за рубежом пользуются спросом решения в области кибербезопасности, системы распознавания лиц и платформы «умного города» для общественной безопасности. А также ИИ-решения и биометрические технологии распознавания, поскольку они решают универсальные задачи и уже востребованы в разных регионах.

«Для наглядности: компании VisionLabs и NtechLab стабильно увеличивают экспортную выручку за счет проектов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и СНГ»,— говорит Федор Чемашкин. Среди компаний, экспортирующих IT-продукты за рубеж, и разработчик решения дли видео-конференц-связи «Труконф». В последние годы ожидаемо вырос интерес к ИТ-продуктам, обеспечивающим цифровую независимость, рассказал PR-директор «Труконфа» Арсен Мартиросян. И именно российские разработчики всегда были известны экспертизой в ИБ. В области видео-конференц-связи преимуществом является принцип работы российских решений: они развертываются внутри корпоративной сети заказчика, что обеспечивает высокую безопасность, стабильность и контроль над коммуникациями.

Согласно данным «Рексофт Консалтинга», особенно перспективно для экспорта платформенное ПО для работы с искусственным интеллектом. Сама ниша небольшая, но быстроразвивающаяся — более 30% роста за год, оценивает директор департамента «Банки и финансы» «Рексофта» Алексей Лебедев. Внедрения в западных странах занимают большую часть этого рынка, но остальной мир — это около 47% рынка.

Экспорт отечественных цифровых продуктов также поддерживает государство. Например, Минцифры разрабатывает новые меры поддержки компаний, которые будут продавать свои продукты в других странах, в частности возможность введения отсрочки по уплате налога на прибыль. Ранее Минпромторг запускал проект «цифровых атташе» — посредников, которые должны были на дружественных рынках помогать разработчикам находить спрос на решения.

Российские продукты присутствуют в государствах Ближнего Востока (Ливан, Сирия), Западной Азии (Иран), СНГ (Казахстан, Кыргызстан), Юго-Восточной Азии (Мьянма, Лаос, Вьетнам, Индонезия), Северной Африки (Марокко, Тунис, Алжир), говорит глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт» Олег Кравчук. Также, по его словам, в этом году можно отметить интерес российских производителей к странам Латинской Америки. При этом он отмечает, что работать с государствами этого региона будет «весьма затруднительно в силу их ментальных особенностей, другого часового пояса и удаленности».

Особенность ИТ-отрасли состоит и в том, что экспортные ИТ-проекты при выходе на новый рынок начинают длинный цикл проработки и принятия решения, считает руководитель направления группы компаний «Эттон» Лениза Мухаметзянова: «С момента первых переговоров до подписания договора и начала поставок и продаж проходят годы». Притом что бизнес-процессы в ПО должны вновь тщательно прорабатываться с учетом страновых реалий, местного законодательства и менталитета. С этим согласен и Арсен Мартиросян, аргументируя это тем, что важно понимать местную культуру, традиции, языковые особенности, а также другие культурные нюансы при выходе на новые рынки. «Также зарубежные партнеры и клиенты крайне осторожно относятся к возможным санкционным рискам, что создает дополнительные препятствия»,— напоминает он.

Кроме того, среди ключевых сдерживающих факторов развития экспортного потенциала участники рынка называют то, что российские вендоры приходят «не на пустой рынок». «Завоевать долю на развитом рынке всегда непросто»,— напоминает глава комитета по экспорту АРПП «Отечественный софт», директор по работе с зарубежными и стратегическими проектами «Кода безопасности» Олег Кравчук. Еще одной сложностью, по его мнению, является демпинг цен: «Иностранные производители за счет большого количества клиентов, так как они работают на зарубежные рынки не первый год, могут занижать стоимость решений. Российские же вендоры не могут себе такого позволить, потому что себестоимость решений пока что достаточно высока: с 2022 года в развитие продуктов пришлось вложить много денег, и эти вложения нужно оправдывать, объясняет он.

Будущее иностранных рынков

В ближайшие годы, прогнозирует Федор Чемашкин, многие игроки будут заняты закреплением позиций в России, что сужает их возможности для активного выхода на внешний рынок. «Далеко не все готовы инвестировать существенные средства в экспорт с горизонтом окупаемости три-пять лет, но, к сожалению, это создает риск упустить возможности». Несмотря на ощутимые и эффективные государственные меры поддержки экспортеров, Арсен Мартиросян также считает, что они должны развиваться и быть системными. Для успешной конкуренции условия для российских ИТ-продуктов должны быть сопоставимы с поддержкой производителей в Китае, утверждает он.

При этом результаты подобной поддержки станут ощутимы лишь со временем, считает Федор Чемашкин: «Для уверенного продвижения за рубеж нужны значительные средства и длительные инвестиции. Сложно добиться больших успехов без прямого политического ресурса государства, который необходим для выстраивания стратегических договоренностей на уровне правительств. При этом вендорам, в свою очередь, придется достигать договоренностей своими силами, используя другие механизмы поддержки, а это может быть затруднено из-за отсутствия знаний международной специфики и локальных особенности целевой страны экспорта, а также финансирования и конкурентного продукта. «Цифровые атташе» — это скорее консультанты, проводники, которые помогают бизнесу узнать больше о стране, о ее законодательстве, возможных интересных партнерствах. А непосредственно реализация бизнес-миссий и заключение договоров лежат на плечах производителей, добавляет Олег Кравчук.

Кристина Хотеева